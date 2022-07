Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Poujoulat: deux acquisitions dans la filière bois-énergie information fournie par Cercle Finance • 26/07/2022 à 14:31









(CercleFinance.com) - Groupe Poujoulat a annoncé mardi qu'il allait accélérer son développement dans la filière bois-énergie avec l'acquisition de deux sociétés basées dans l'ouest de la France.



Le leader européen de la fumisterie indique que le rachat de 100% du capital de Soccem et La Bûche Forestière, deux entreprises sarthoises, est destiné à la consolidation de ses marques Woodstock et Crépito dans la région.



La Soccem et La Bûche Forestière, respectivement producteur de charbon de bois et producteur/distributeur de biocombustibles, représentent un chiffre d'affaires consolidé de quatre millions d'euros pour des effectifs d'une vingtaine de salariés.



Poujoulat, qui explique vouloir répondre à la croissance des marchés normands, bretons, ligériens et de l'Ouest de la région parisienne, explique que ces deux opérations s'inscrivent en ligne avec ses ambitions à 2025/2026





Valeurs associées POUJOULAT(ETS) Euronext Paris -1.10%