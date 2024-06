Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Poujoulat: baisse de 62% du résultat net annuel information fournie par Cercle Finance • 28/06/2024 à 08:18









(CercleFinance.com) - Poujoulat publie un résultat net de 10 millions d'euros au titre de son exercice 2023-24, contre près de 26,2 millions pour le précédent, ainsi qu'un EBITDA en baisse de 38% à moins de 31,1 millions, pour un chiffre d'affaires en repli de 12,4% à près de 352,3 millions.



'L'exercice 2023-24 a été marqué par un marché des conduits de cheminée et cheminées industrielles en retrait, tant en France qu'en Europe, et une baisse des prix de ventes du combustible granulé', explique le groupe.



'En ce début de nouvel exercice, quelques signes laissent entrevoir une légère reprise des marchés sur le second semestre. Nous restons néanmoins très vigilants à l'évolution de la conjoncture liée notamment à la situation politique et géopolitique', poursuit-il.





