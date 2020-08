Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Poujoulat : baisse de 20% du CA au 1er trimestre Cercle Finance • 14/08/2020 à 08:54









(CercleFinance.com) - Poujoulat annonce que son chiffre d'affaires s'est contracté d'environ 20% au titre de son premier trimestre 2020-21, à près de 32,7 millions d'euros, 'ce qui est largement mieux que la moyenne du marché' selon le fournisseur de cheminées. Il déclare constater, après un mois de juin dynamique, une poursuite de la reprise d'activité sur les mois de juillet et d'août, reprise qu'il espère confirmer sur l'ensemble du deuxième trimestre de l'exercice. Le chiffre d'affaires consolidé du premier semestre 2020-21 pourrait donc être en baisse de moins de 10% en comparaison annuelle. A ce stade, il lui 'paraît difficile d'établir des prévisions réalistes pour l'ensemble de l'exercice 2020-21'.

Valeurs associées POUJOULAT(ETS) Euronext Paris 0.00%