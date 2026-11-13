Poujoulat avance à contre-courant du marché immobilier

Le groupe Poujoulat a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 164,6 millions d'euros au premier semestre de son exercice 2026-2027, en progression de 6,4% sur un an. Cette croissance est principalement portée par la bonne dynamique de la branche Bois énergie, tandis que l'activité Conduits de cheminée reste pénalisée par la faiblesse du marché immobilier français. Les ventes à l'international progressent néanmoins, et l'activité Cheminées industrielles poursuit son redressement.

Malgré la hausse des coûts de production, le groupe indique préserver ses marges grâce à des ajustements tarifaires et à une meilleure efficacité opérationnelle.

Pour les prochains mois, Poujoulat anticipe un environnement toujours incertain dans l'immobilier, mais estime que la hausse des prix de l'énergie et la recherche de solutions de chauffage plus économiques devraient soutenir la demande pour ses produits.

Le groupe poursuit parallèlement le renforcement de ses capacités de production dans le Bois énergie et ses efforts de maîtrise des coûts afin d'améliorer sa rentabilité.

Poujoulat confirme ainsi son objectif de chiffre d'affaires annuel de 375 millions d'euros pour l'exercice 2026-2027.