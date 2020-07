Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Poujoulat : AG prévue fin octobre cette année Cercle Finance • 21/07/2020 à 09:08









(CercleFinance.com) - Dans un point sur son adaptation à la crise sanitaire et à ses conséquences économiques, Poujoulat indique que son assemblée générale ordinaire se tiendra plus tardivement qu'à l'accoutumée, soit le 28 octobre 2020. Le groupe précise que dans ce contexte de crise, son activité globale a accusé une baisse significative sur le premier trimestre de l'exercice (avril-juin) par rapport à l'an dernier. Les chiffres seront publiés d'ici mi-août. Une demande de Prêt Garanti par l'Etat (PGE) a été octroyée et une première tranche a été versée à hauteur de huit millions d'euros. Enfin, une reprise d'activité sensible en France et à l'international est mesurée sur les dernières semaines.

