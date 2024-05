Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Poujoulat: acquisition de Convesa en Espagne information fournie par Cercle Finance • 30/05/2024 à 10:38









(CercleFinance.com) - Poujoulat annonce avoir fait l'acquisition de 80% du capital de la société Convesa, un des trois premiers fabricants espagnols de conduits de cheminée métalliques, lui permettant 'd'accroître de manière significative sa présence à l'international'.



Offrant une gamme complète de produits à destination des logements, du tertiaire et de l'industrie, Convesa a réalisé un chiffre d'affaires de 17,5 millions d'euros en 2023, majoritairement à l'international, et compte près d'une centaine de salariés.



Roberto Sanchez, directeur général de Convesa et actionnaire de la société à hauteur de 20% ainsi que l'équipe de management actuelle poursuivront leur engagement afin d'assurer le développement de l'entreprise et de mettre en oeuvre les synergies.





Valeurs associées POUJOULAT 15.00 EUR Euronext Paris 0.00%