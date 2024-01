Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Poujoulat: acquisition de Breizh Bois en Bretagne information fournie par Cercle Finance • 08/01/2024 à 13:05









(CercleFinance.com) - Poujoulat annonce qu'Euro Energies, sa division bois énergie, a fait l'acquisition, le 22 décembre 2023, de 100% du capital de la société Breizh Bois, spécialisée dans la fabrication et la distribution de bois-bûches et granulés à haute performance, destinés aux particuliers.



Localisée à Pluvigner dans le Morbihan, elle compte plus de 4000 clients historiques dans les environs de Vannes, Auray et Lorient. Son site dispose de 2600 m² de bâtiments sur un terrain de deux hectares, ce qui autorise un véritable développement.



Les cessionnaires et l'équipe actuelle de Breizh Bois accompagneront Euro Energies dans un projet nécessitant un investissement de trois millions d'euros sur 18 mois pour augmenter les capacités de production du site et accroître l'offre de livraison et de services.





