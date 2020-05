Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client PostNL : recule, prévient d'une 'visibilité limitée' Cercle Finance • 04/05/2020 à 12:24









(CercleFinance.com) - Le titre PostNL recule ce lundi de -12% à Amsterdam, alors que le groupe confirme être confronté à une visibilité 'limitée' et à des 'incertitudes' concernant la durée et la gravité de la pandémie de Covid-19. Dans son communiqué publié ce matin, le plus grand transporteur postal des Pays-Bas a déclaré être encore en mesure de réaliser une performance 'solide' au cours d'un premier trimestre 'sans précédent', résultant en une amélioration de son free cash-flow. Alors que son chiffre d'affaires du premier trimestre est passé de 684 millions à 701 millions d'euros, l'EBIT normalisé est tombé à 15 millions d'euros au cours des trois premiers mois de 2020, contre 30 millions d'euros il y a un an, selon le communiqué. PostNL s'est dit 'déterminé' à atteindre ses guidances pour 2020, avec un EBIT normalisé compris entre 110 millions et 130 millions d'euros.

Valeurs associées POSTNL Euronext Amsterdam -10.87%