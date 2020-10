Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client PostNL : prévisions revues à la hausse, le titre gagne 6% Cercle Finance • 06/10/2020 à 11:05









(CercleFinance.com) - Le titre PostNL a bondi de plus de 6% mardi après que le groupe a relevé ses prévisions pour 2020, prévoyant une solide performance opérationnelle au troisième trimestre. Le transporteur postal néerlandais s'attend désormais à un EBIT 2020 d'au moins 175 millions d'euros, une augmentation qui se traduit par une amélioration du flux de trésorerie disponible. Par ailleurs, PostNL a déclaré que les dividendes de l'exercice 2020 pourraient finalement être versés à condition que la mesure soit approuvée par les actionnaires lors de l'AG annuelle d'avril 2021. Enfin, PostNL a annoncé avoir conclu un accord de cession-bail de 150 millions d'euros avec Urban Industrial concernant quatre centres de tri de courrier aux Pays-Bas. Les analystes d'UBS s'attendent par conséquent à une réaction positive du cours de l'action.

Valeurs associées POSTNL Euronext Amsterdam +12.38%