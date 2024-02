Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client PostNL: prévision trop prudente, le titre recule information fournie par Cercle Finance • 26/02/2024 à 14:36









(CercleFinance.com) - PostNL cède près de 4% lundi à la Bourse d'Amsterdam après avoir annoncé s'attendre à dégager en 2024 un bénéfice inférieur aux prévisions établies par les analystes.



Le groupe postal néerlandais a déclaré s'attendre à générer un bénéfice avant intérêts et impôts (Ebit) normalisé entre 80 et 110 millions d'euros cette année.



A 95 millions d'euros, le point médian de cette fourchette n'atteint pas le consensus de marché, qui ressortait jusqu'ici à 118 millions d'euros.



Sur le quatrième trimestre de l'exercice 2023, l'opérateur a dégagé un Ebit normalisé de 77 millions d'euros, en hausse de 28% sur un an, pour un chiffre d'affaires en progression modeste de 1% à 889 millions d'euros.



Dans son communiqué, le groupe a plaidé en faveur d'une évolution réglementaire en vue d'assurer la viabilité financière de ses activités de service universel postal, une annonce qui inquiétait là encore le marché.



Depuis le début de l'année, l'action PostNL a déjà perdu 9%, ce qui porte à 29% son repli sur les 12 mois écoulés.





