PostNL: perte trimestrielle plus lourde que prévu

(CercleFinance.com) - PostNL s'inscrit en net repli lundi à la Bourse d'Amsterdam après avoir annoncé une perte plus prononcée que prévu au titre du premier trimestre de l'année.



L'opérateur postal néerlandais a essuyé sur les trois premiers mois de l'exercice 2024 une perte opérationnelle (Ebit) normalisée de neuf millions d'euros, à comparer avec un profit de sept millions d'euros un an plus tôt.



D'après un consensus fourni par le groupe lui-même, les analystes anticipaient une perte plus réduite, de l'ordre de deux millions d'euros.



Le chiffre d'affaires s'est quant à lui replié de 2% à 765 millions d'euros, une performance là encore inférieure aux attentes, qui visaient des revenus de 796 millions.



Dans un communiqué, PostNL explique que l'augmentation de son activité de livraisons de colis (+4,6% en volumes) n'a pas permis de compenser la chute de sa branche de courrier (-12,5%).



La société dit aussi avoir pâti de l'impact des revalorisations salariales, le dernier accord collectif conclu avec le personnel prévoyant une hausse d'au moins 19% des salaires sur la période 2024-2025.



Le groupe a néanmoins confirmé ses prévisions annuelles, visant toujours un Ebit normalisé compris entre 80 et 110 millions d'euros cette année, pour un flux de trésorerie allant de zéro à 40 millions d'euros.



A 11h15, l'action chutait de presque 5%, ce qui porte à plus de 12% son repli depuis le début de l'année.





Valeurs associées POSTNL Euronext Amsterdam -4.51%