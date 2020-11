Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client PostNL : pénalisé par une dégradation de broker Cercle Finance • 26/11/2020 à 13:37









(CercleFinance.com) - PostNL recule de 3% à Amsterdam, pénalisé par une dégradation de recommandation chez Berenberg de 'achat' à 'conserver', avec un objectif de cours remonté de 2,50 à trois euros, dans une note consacrée à plusieurs opérateurs postaux européens. '2020 s'est montrée une année volatile pour un secteur déjà sous pression, avec des dynamiques structurelles à long terme à la fois en courrier et en colis qui se sont accélérées avec la pandémie', souligne le broker. 'Alors que l'on revient vers une sorte de nouvelle normale en 2021, nous préférons ceux des opérateurs qui disposent d'une exposition plus élevée au commerce en ligne et de meilleurs profils géographiques', poursuit-il.

Valeurs associées POSTNL Euronext Amsterdam -2.79%