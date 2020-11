Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client PostNL : le titre recule après les trimestriels Cercle Finance • 03/11/2020 à 12:02









(CercleFinance.com) - Le titre PostNL s'inscrivait en baisse mardi à la Bourse d'Amsterdam, le groupe postal ayant fait état d'une hausse moins marquée que prévu de ses volumes traités au cours du troisième trimestre. Le groupe postal a pourtant fait état de résultats trimestriels légèrement meilleurs que prévu, avec un résultat opérationnel normalisé ressorti en hausse à 36 millions d'euros sur la période juillet-septembre, contre 26 millions d'euros un an plus tôt. A titre de comparaison, les analystes d'UBS anticipaient en moyenne 34 millions. Le chiffre d'affaires s'est également amélioré, passant de 636 millions d'euros au troisième trimestre 2019 à 742 millions sur le troisième trimestre de cette année, notamment à la faveur d'un bond de 16,8% des volumes de l'activité colis. Le consensus anticipait cependant une hausse plus prononcée, de l'ordre de 20%. Pour l'ensemble de l'exercice 2020, le groupe a confirmé attendre un résultat d'exploitation normalisé d'au moins 175 millions d'euros. Vers 12h00, l'action PostNL cédait 1,7% alors que la Bourse d'Amsterdam progressait de 1,2%.

Valeurs associées POSTNL Euronext Amsterdam -2.43%