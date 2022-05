Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

PostNL: la prévision de résultat 2022 revue à la baisse information fournie par Cercle Finance • 09/05/2022 à 16:12

(CercleFinance.com) - PostNL chute lourdement à la Bourse d'Amsterdam ce lundi après avoir revu à la baisse sa prévision de bénéfice d'exploitation au titre de l'exercice 2022.



Le titre du groupe postal néerlandais cède actuellement plus de 12%, ce qui porte à plus de 20% son repli depuis le début de l'année.



PostNL a fait état ce matin d'un bénéfice opérationnel (Ebit) en baisse de 75% pour le premier trimestre, à 33 millions d'euros contre 130 millions un an plus tôt, une performance inférieure au consensus qui visait 41 millions.



Son chiffre d'affaires s'est lui replié de 16% à 806 millions d'euros, un chiffre là encore inférieur au consensus de 846 millions d'euros.



Suite à ces résultats moins bons que prévu, PostNL pense maintenant que son résultat opérationnel ressortira entre 170 et 210 millions d'euros cette année, en-dessous de la fourchette de 210-240 millions d'euros qu'il s'était précédemment donné.



'Ces changements s'expliquent par les pressions sur les coûts et par une moindre visibilité en termes de volumes', indiquent les analystes d'UBS dans une note de réaction.