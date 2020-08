Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client PostNL : entouré après ses trimestriels Cercle Finance • 03/08/2020 à 10:55









(CercleFinance.com) - PostNL bondit de 8% à Amsterdam, entouré après la publication d'un profit opérationnel normalisé en hausse de 38% à 54 millions d'euros au deuxième trimestre 2020, avec un free cash-flow de 93 millions contre sept millions un an auparavant. Le chiffre d'affaires de l'opérateur postal des Pays-Bas a augmenté de près de 16% à 789 millions d'euros, dopé par la croissance des volumes de colis alors que ceux du courrier ont connu un déclin supplémentaire en raison de la Covid-19. Pour l'ensemble de l'année en cours, PostNL anticipe désormais un profit opérationnel normalisé bien au-dessus de sa fourchette cible initiale qui allait de 110 à 130 millions d'euros, ainsi qu'une forte amélioration du free cash-flow.

Valeurs associées POSTNL Euronext Amsterdam +6.40%