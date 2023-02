Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client PostNL: des mesures de restructurations pour 2023 information fournie par Cercle Finance • 27/02/2023 à 14:34









(CercleFinance.com) - En marge de la publication de résultats 2022 lourdement sanctionnés par une chute de 9% de son action à Amsterdam, PostNL a fait part de 'mesures supplémentaires pour solidifier ses fondamentaux en 2023'.



Le groupe postal néerlandais prévoit ainsi de supprimer 200 à 300 emplois en équivalent temps plein au sein de ses effectifs, et de conduire d'autres actions sur ses coûts indirects, concernant principalement ses activités colis.



Ces mesures entraineront des coûts de 20 millions d'euros cette année, surtout sous forme de provisions pour restructurations, et devraient générer des économies de coûts de l'ordre de 25 millions en 2024, puis d'environ 30 millions en rythme annualisé en 2025.





