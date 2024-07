Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client PostNL: délaissé après une dégradation de broker information fournie par Cercle Finance • 03/07/2024 à 10:32









(CercleFinance.com) - PostNL lâche plus de 4% à Amsterdam, sous le poids d'une dégradation de recommandation chez UBS de 'neutre' à 'vente', avec un objectif de cours ramené de 1,35 à 1,1 euro et impliquant donc encore du potentiel de baisse pour le titre.



Dans le résumé de sa note de recherche, le broker explique abaisser son conseil sur l'opérateur postal néerlandais 'compte tenu des pressions continues sur les coûts et du potentiel limité d'amélioration des marges'.





Valeurs associées POSTNL 1,21 EUR Euronext Amsterdam -4,36%