PostNL: dans le vert après ses résultats annuels information fournie par Cercle Finance • 28/02/2022 à 15:17

(CercleFinance.com) - PostNL gagne plus de 2% à Amsterdam, après l'annonce d'un profit opérationnel normalisé en croissance de 23,2% à 308 millions d'euros au titre de 2021, dans le haut de sa fourchette-cible de 280-310 millions, et d'un free cash-flow de 288 millions (contre 250 à 280 millions visés).



Pour l'exercice qui commence, l'opérateur postal historique des Pays-Bas anticipe un profit opérationnel normalisé entre 210 et 240 millions (contre 226 millions en 2021 hors impacts non récurrents liés à la Covid-19) et un FCF entre 110 et 140 millions.



PostNL propose un dividende 2021 de 0,42 euro par action, soit un ratio de distribution de 75% du résultat complet normalisé, et fait part d'un programme de rachats d'actions pour 250 millions d'euros destiné à neutraliser l'impact dilutif des dividendes 2021-23.