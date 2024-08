Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client PostNL: bien orienté après ses trimestriels information fournie par Cercle Finance • 05/08/2024 à 09:43









(CercleFinance.com) - PostNL prend 3% à Amsterdam après la publication, au titre de son deuxième trimestre 2024, d'un EBIT normalisé stable sur un an à 18 millions d'euros, ainsi que d'un free cash-flow négatif, mais ramené de -34 à -19 millions d'une année sur l'autre.



L'opérateur postal des Pays-Bas a vu ses revenus augmenter de 3% à 795 millions d'euros, soutenus par une croissance de 6% de ses volumes de colis, croissance tirée en particulier par une forte progression continue venant de clients internationaux.



'Reflétant l'hypothèse d'une amélioration graduelle de l'environnement économique', PostNL confirme ses objectifs annuels d'un EBIT normalisé entre 80 et 110 millions d'euros, ainsi que d'un free cash-flow entre zéro et 40 millions.





Valeurs associées POSTNL 1,36 EUR Euronext Amsterdam +4,13%