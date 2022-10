Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Poste Italiane: l'UE valide une aide italienne de 20 ME information fournie par Cercle Finance • 19/10/2022 à 12:44









(CercleFinance.com) - La Commission européenne annonce avoir autorisé, en vertu des règles de l'UE en matière d'aides d'État, une aide italienne de 20 millions d'euros destinée à soutenir Poste Italiane pour la création de 80 espaces de coworking dans des villes italiennes de petites et moyenne taille.



L'objectif de la mesure est de créer un réseau de coworking accessible et équipé d'une infrastructure numérique à travers le pays.



La Commission a estimé que la mesure était 'nécessaire et appropriée' pour développer des espaces de coworking dans les domaines où les investissements privés ne seraient pas réalisés en l'absence de soutien public, et qu'elle était également 'proportionnée', car se limitant au minimum nécessaire.



Le soutien prendra la forme d'une subvention directe, précise la Commission.







