** L'action Post Holdings POST.K a progressé de 3,5 % à 82,02 dollars après avoir atteint son plus haut niveau depuis plus de deux semaines
** Le fabricant de produits alimentaires emballés a annoncé un BPA ajusté de 1,84 $ au quatrième trimestre, dépassant le consensus des analystes de 1,78 $, selon les données compilées par LSEG
** Une réduction significative des coûts contribue à la rentabilité
** 6 des 8 courtiers attribuent à POST la note "acheter" ou supérieure, 2 la note "conserver"; objectif de cours médian: 95,22 – données compilées par LSEG
** En tenant compte des fluctuations de la séance, le titre a perdu plus de 17 % depuis le début de l'année(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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