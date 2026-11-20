Post Holdings en hausse après avoir dépassé les prévisions de bénéfices au quatrième trimestre

** L'action Post Holdings POST.K a progressé de 3,5 % à 82,02 dollars après avoir atteint son plus haut niveau depuis plus de deux semaines

** Le fabricant de produits alimentaires emballés a annoncé un BPA ajusté de 1,84 $ au quatrième trimestre, dépassant le consensus des analystes de 1,78 $, selon les données compilées par LSEG

** Une réduction significative des coûts contribue à la rentabilité

** 6 des 8 courtiers attribuent à POST la note "acheter" ou supérieure, 2 la note "conserver"; objectif de cours médian: 95,22 – données compilées par LSEG

** En tenant compte des fluctuations de la séance, le titre a perdu plus de 17 % depuis le début de l'année