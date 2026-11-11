« Positive pour le secteur de l'IA » : les résultats de CoreWeave stimulent les valeurs européennes des semi-conducteurs

** Les valeurs européennes du secteur des semi-conducteurs progressent après que CoreWeave , spécialiste du « néocloud » CRWV.O , a publié des résultats de vente supérieurs aux attentes pour le troisième trimestre et revu à la hausse ses prévisions de chiffre d’affaires pour 2026
** Un trader local qualifie les résultats de CoreWeave de “positifs pour le secteur de l’IA”
** “La demande en infrastructures d’IA reste exceptionnellement forte pour CoreWeave. La société affiche complet pour 2027, et sa capacité pour 2028 est également épuisée”, indique Morningstar
** La demande en IA est le principal moteur de croissance de l'industrie des semi-conducteurs , car les serveurs d’IA nécessitent bien plus de silicium que les infrastructures informatiques traditionnelles
** Le titre Soitec SOIT.PA progresse d’environ 8%, tandis que celui d’AT&S ATSV.VI bondit de quelque 10% pour se hisser en tête du STOXX 600 .STOXX
** Infineon IFXGn.DE , ASMI ASMI.AS , Aixtron AIXGn.DE , BESI BESI.AS , STMicro STMMI.MI et ASML ASML.AS progressent tous de 3% à 5% environ, contribuant à propulser l’indice technologique global .SX8P à son plus haut niveau depuis une semaine
** Les groupes français d'infrastructures électriques et numériques pour le bâtiment Legrand LEGD.PA et Schneider SCHN.PA , fournisseurs clés des grandes entreprises du cloud qui construisent des centres de données d'IA, progressent également de 2% à 3% environ
** Nokia NOKIA.HE progresse également d’environ 3%(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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