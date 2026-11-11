« Positive pour le secteur de l'IA » : les résultats de CoreWeave stimulent les valeurs européennes des semi-conducteurs

** Les valeurs européennes du secteur des semi-conducteurs progressent après que CoreWeave , spécialiste du « néocloud » CRWV.O , a publié des résultats de vente supérieurs aux attentes pour le troisième trimestre et revu à la hausse ses prévisions de chiffre d’affaires pour 2026

** Un trader local qualifie les résultats de CoreWeave de “positifs pour le secteur de l’IA”

** “La demande en infrastructures d’IA reste exceptionnellement forte pour CoreWeave. La société affiche complet pour 2027, et sa capacité pour 2028 est également épuisée”, indique Morningstar

** La demande en IA est le principal moteur de croissance de l'industrie des semi-conducteurs , car les serveurs d’IA nécessitent bien plus de silicium que les infrastructures informatiques traditionnelles

** Le titre Soitec SOIT.PA progresse d’environ 8%, tandis que celui d’AT&S ATSV.VI bondit de quelque 10% pour se hisser en tête du STOXX 600 .STOXX

** Infineon IFXGn.DE , ASMI ASMI.AS , Aixtron AIXGn.DE , BESI BESI.AS , STMicro STMMI.MI et ASML ASML.AS progressent tous de 3% à 5% environ, contribuant à propulser l’indice technologique global .SX8P à son plus haut niveau depuis une semaine

** Les groupes français d'infrastructures électriques et numériques pour le bâtiment Legrand LEGD.PA et Schneider SCHN.PA , fournisseurs clés des grandes entreprises du cloud qui construisent des centres de données d'IA, progressent également de 2% à 3% environ

** Nokia NOKIA.HE progresse également d’environ 3%