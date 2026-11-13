Portzamparc reste à renforcer sur DBV Technologies après de nouvelles analyses

La société biopharmaceutique a présenté de nouvelles analyses issues de son étude clinique de phase 3 Vitesse lors du congrès scientifique annuel 2026 de l'American College of Allergy, Asthma & Immunology à Phoenix, en Arizona. Ces résultats, répartis en trois présentations, viennent conforter les données d'innocuité et d'efficacité du patch Viaskin Peanut chez les enfants allergiques à l'arachide âgés de 4 à 7 ans.

L'essai Vitesse, présenté comme la plus vaste étude menée à ce jour en immunothérapie des allergies alimentaires, a porté sur 654 enfants suivis pendant 12 mois. L'étude avait déjà atteint son critère d'évaluation principal avec un taux de réponse au traitement de 46,6% dans le groupe Viaskin Peanut contre 14,8% sous placebo à 12 mois.

Les nouvelles données présentées au congrès précisent les bénéfices cliniques et biologiques du traitement. Lors des tests de provocation orale en double aveugle réalisés après 12 mois, le traitement a démontré une baisse statistiquement significative de la sévérité des réactions allergiques, y compris à des doses inférieures ou égales à la dose réactogène initiale des patients. Les analyses ont mis en évidence des modifications biologiques caractéristiques d'une immunothérapie allergénique, incluant une hausse des anticorps IgG4 spécifiques à l'arachide.Au-delà des paramètres cliniques, DBV Technologies a souligné les aspects pratiques d'une utilisation quotidienne du patch en vue d'une éventuelle autorisation de mise sur le marché. Le taux d'observance moyen au cours de l'étude s'est élevé à 96,1 %. La majorité des participants ont jugé le retrait des patchs facile et indolore, dans un protocole qui n'imposait aucune restriction sur les activités quotidiennes ni sur la prise de médicaments concomitants.

Dans une note, Portzamparc salue ces annonces et indique que ces présentations renforcent le regard des analystes sur l'innovation apportée par l'immunothérapie épicutanée, notamment grâce à la quasi-absence d'effets indésirables.

La société de bourse maintient son scénario, mais reste vigilante sur le caractère dilutif du dossier. La recommandation est à renforcer sur le titre DBV Technologies, avec une cible de cours de 4,40 euros.