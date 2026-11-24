(Zonebourse.com) - A l'issue du petit-déjeuner presse organisé le 19 novembre dernier par Portzamparc, Bertrand Lamielle, directeur général de Portzamparc Gestion (filiale de gestion d'actifs détenue à 100% par BNP Paribas) a répondu aux questions de Zonebourse.com. Face à la domination des valeurs technologiques américaines, il décrypte les conditions d'un retour des capitaux vers les actions européennes et françaises, l'essoufflement des secteurs du luxe et de la défense, ainsi que la reprise attendue des introductions en Bourse à l'horizon 2027. Il revient également sur le lancement d'"Elles en Bourse", un programme destiné à lever les freins psychologiques et encourager les femmes à investir.

Thème 1 - Rotations sectorielles et géographiques : quelle place pour la France ?

Zonebourse.com : Face à la surperformance historique des valeurs technologiques américaines, quels catalyseurs pourraient déclencher un véritable retour des capitaux internationaux vers les actions européennes et françaises ?

Bertrand Lamielle : Ces dernières années, les Etats-Unis ont effectivement capté les capitaux grâce au secteur technologique et à sa forte croissance rentable. La tech est prépondérante outre-Atlantique : elle représente entre 30 et 40% de l'indice S&P 500, portée par des entreprises géantes qui tirent le marché. On pourrait donc penser qu'il existe un biais structurel et que les Etats-Unis surperformeront indéfiniment grâce à la technologie. Il ne faut pourtant pas oublier que pendant quatre ans, de 2003 à 2007, les indices européens ont fait mieux que le Nasdaq. L'Europe conserve donc cette capacité de rebond.

Aujourd'hui, la rotation des investissements vers des secteurs moins technologiques redonne de l'espace aux marchés européens pour performer. Globalement, les capitaux se dirigent naturellement vers les zones les plus dynamiques : dès que l'Europe affichera une performance durable, les investisseurs reviendront.

Sur le plan économique, si la croissance du PIB en France n'est pas exceptionnelle, d'autres régions d'Europe se portent beaucoup mieux. Tandis que l'Europe centrale tourne un peu au ralenti, l'Europe du Sud, du Nord et de l'Est affichent une belle dynamique. Des marchés importants comme la Pologne fonctionnent très bien et vont probablement prendre une place croissante en Europe. Pour un investisseur de la zone euro habitué aux Etats-Unis, investir en Pologne soulève la question du risque de change lié au zloty. Or, sur les dernières années, ses variations ont présenté des amplitudes d'environ 20%, ce qui est tout à fait comparable aux fluctuations du dollar. C'est donc un terrain connu.

Il y a de vraies opportunités, mais il faut travailler l'attractivité. Tout comme les élections de mi-mandat ont pesé sur les marchés américains, les valeurs françaises ont récemment eu tendance à marquer le pas ou à moins profiter des phases de hausse que leurs concurrentes européennes, probablement en raison de l'incertitude liée aux débats présidentiels dès la sortie de l'été.

Zonebourse.com : Quels secteurs de la cote parisienne (luxe, industrie, défense, santé ou valeurs moyennes) vous semblent les mieux armés pour tirer parti des rotations actuelles ?

B.L. : Le luxe a longtemps été un eldorado qui attirait les capitaux, notamment grâce au poids de champions comme Kering, L'Oréal, Hermès ou LVMH. Aujourd'hui, si L'Oréal parvient à tirer son épingle du jeu, la situation est plus compliquée pour les autres acteurs, qui partagent tous le même constat : un manque de visibilité et une croissance au point mort. A l'époque où elles étaient plébiscitées en Bourse, ces sociétés affichaient des croissances de chiffre d'affaires supérieures à 20% avec des marges records. Aujourd'hui, la consommation en Chine ralentit et le tourisme chinois (un relais de croissance essentiel pour les ventes de luxe à l'étranger) a diminué. Le marché américain, qui avait un temps pris le relais, s'essouffle également. Cette stagnation explique le moindre attrait actuel pour le secteur.

Le secteur de la défense suit une dynamique comparable. Longtemps boudées par les critères d'investissement responsable (ESG), ces valeurs ont été redécouvertes par les marchés lorsque le besoin de financer notre souveraineté s'est imposé. Des entreprises à faible croissance ont soudainement vu leur activité doubler, ce qui a logiquement attiré les capitaux. Récemment, toutefois, les débats budgétaires sur les déficits publics (y compris en Allemagne) ont calmé cet enthousiasme. L'objectif de consacrer 5% du PIB aux dépenses de défense reste d'actualité, mais sa mise en oeuvre est questionnée, ce qui suffit à provoquer un retrait partiel des investisseurs.

Thème 2 - Hausse des taux : pourquoi le retour des introductions en Bourse devient-il plus probable ?

Zonebourse.com : En quoi le nouvel environnement de taux rend-il le financement par endettement plus coûteux et redonne-t-il mécaniquement de l'attrait à la levée de fonds en Bourse pour les entreprises ?

B.L. : Lorsque les taux étaient à zéro, les fonds d'investissement non cotés (private equity) avaient un accès très facile et peu coûteux aux capitaux pour financer leurs opérations. Avec la hausse des taux, l'endettement coûte plus cher : ces acteurs vont donc probablement réaliser moins d'opérations ou se montrer beaucoup plus exigeants sur la rentabilité future des entreprises pour absorber ce coût de la dette.

Cela crée un appel d'air pour les marchés boursiers. Les entreprises, notamment les sociétés de croissance, reviennent vers la cote non seulement pour lever des fonds immédiatement, mais aussi pour pouvoir solliciter régulièrement le marché deux ou trois ans plus tard. De plus, la fin des taux zéro a réduit les écarts de valorisation entre les entreprises non cotées (qui profitaient à plein de l'effet de levier de la dette) et les sociétés cotées. Les petites et moyennes valeurs boursières ont d'ailleurs affiché un parcours honorable face aux grandes capitalisations. Le parcours classique d'une entreprise (création, financement par des fonds privés, puis entrée en Bourse) devient ainsi plus fluide.

Nous le constatons concrètement à travers un carnet de commandes qui se regarnit et des discussions alimentées par des initiatives de place comme les programmes Étincelle ou IPO Ready, qui accompagnent et forment les entreprises de taille intermédiaire (ETI) à la Bourse. L'effet des taux combiné à ces programmes devrait favoriser le retour des introductions en Bourse. Toutefois, avec l'échéance électorale de 2027, la période transitoire pourrait rester délicate : c'est probablement après les élections que le mouvement prendra toute son ampleur.

Zonebourse.com : Selon vous, quel type de profil d'entreprise (taille, maturité, rentabilité) est le plus susceptible de rouvrir le bal des introductions sur Euronext Paris dans les prochains mois ?

B.L : Il m'est difficile de vous dresser un portrait-robot précis en raison des règles strictes de confidentialité ("muraille de Chine") qui séparent nos activités de gestion et celles d'introduction en Bourse. Mon confrère Vincent Le Sann (directeur général adjoint de Portzamparc) serait plus à même de vous répondre sur ce point.

Historiquement, la place parisienne, et notamment la région lyonnaise, est très riche en sociétés de la santé et des biotechnologies. Ce sont souvent des entreprises de croissance qui ont un besoin régulier de capitaux pour financer leur forte croissance, ce qui en fait de très bonnes candidates appréciées des investisseurs. Nous avons aussi vu récemment des sociétés industrielles dans le secteur de la défense. La seule tendance claire aujourd'hui est que le marché privilégie des entreprises plus mûres et déjà rentables sur le plan opérationnel.

Thème 3 - Démocratiser la Bourse et encourager les femmes à investir : Portzamparc lance " Elles en Bourse "

Zonebourse.com : Quel constat chiffré ou comportemental sur la sous-représentation des femmes parmi les investisseurs particuliers a motivé la création du programme " Elles en Bourse " chez Portzamparc ?

B.L : Le constat de départ est sans appel : dans nos livres, seulement 10 % de nos clients sont des femmes, alors qu'elles représentent plus de la moitié de la population. De plus, lorsqu'un compte est ouvert au nom d'une femme (souvent un Plan d'Épargne en Actions (PEA) ouvert en parallèle de celui de son conjoint), l'homme reste très fréquemment l'interlocuteur principal.

Quand nous interrogeons les femmes sur leur rapport à la Bourse, elles expriment un niveau de confiance inférieur à celui des hommes. Pourtant, les questionnaires financiers que nous faisons passer à tous nos clients montrent qu'elles ont exactement le même niveau de connaissances de base sur le fonctionnement d'une action ou sur les risques de perte. Mieux encore, en analysant les performances réelles de nos clients qui gèrent eux-mêmes leur portefeuille, nous ne constatons aucune infériorité : une femme a d'ailleurs remporté notre dernier concours boursier. Au sein de ma propre équipe, composée à 40 % de femmes, les tempéraments d'investissement (plus prudents ou plus offensifs) relèvent de la personnalité de chacun, pas du genre.

En revanche, nous avons remarqué que l'organisation de réunions dédiées libère la parole et permet aux femmes de se sentir beaucoup plus à l'aise. Cela nous aide à comprendre leurs attentes spécifiques afin d'adapter notre offre. L'objectif est d'augmenter la part des investisseuses et, surtout, de leur donner les clés pour gérer leurs finances en toute indépendance.

Bertrand Lamielle, directeur général de Portzamparc Gestion

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.