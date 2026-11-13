PORTRAIT-Kress, jadis "contrepoids" face aux paris de Huang, prend l'intérim à la tête de Nvidia

Parmi les dirigeants de Nvidia NVDA.O , elle est celle qui, pendant des années, n'a pas hésité à faire montre de prudence face aux ambitions vertigineuses et souvent risquées de Jensen Huang, cofondateur du groupe dans les années 1990.

Quand le directeur général du fabricant de semiconducteurs a choisi d'accélérer dans la course à l'intelligence artificielle (IA), avec des milliards de dollars d'investissements, elle a exprimé son opposition, ont rapporté jeudi deux personnes au fait de la question.

Colette Kress, directrice financière de Nvidia, est désormais chargée d'assurer l'intérim à la tête du géant technologique après la démission de Jensen Huang , fragilisé par des informations selon lesquelles il a entretenu des liaisons extraconjugales - dont une avec une espionne chinoise présumée .

La mission est délicate, alors que le départ de Jensen Huang marque un coup de tonnerre pour le secteur de l'IA et contraint Nvidia à gérer une transition dans son leadership pour la première fois de son histoire, sans l'architecte même qui en a fait l'une des principales capitalisations boursières mondiales.

A travers ses conflits avec Jensen Huang, ont dit les deux sources, Colette Kress, 59 ans, a joué un rôle important de "contrepoids", même si la réussite de Huang a conféré à ce dernier une grande latitude dans les décisions majeures.

Bien avant la publication d'informations de presse selon lesquelles Jensen Huang a entretenu une liaison avec Alice Huang , femme d'affaires chinoise soupçonnée d'avoir espionné pour le compte de Pékin, certains à Wall Street s'interrogeaient sur la pertinence de ses prises de risques et se demandaient si les accords scellés par le patron de Nvidia favorisaient une économie de plus en plus circulaire autour de l'IA.

"PRAGMATIQUE"

D'après l'une des sources au fait de la situation, Colette Kress et son équipe ont eu des différends avec Jensen Huang et l'équipe commerciale de Nvidia à propos d'accords financiers massifs considérés comme risqués et circulaires, dont des investissements dans OpenAI et des firmes d'infrastructures d'IA telles que Lambda.

Un plan d'investissement de 250 milliards de dollars pour soutenir un projet de centre de données d'OpenAI dans l'Etat américain de l'Ohio a finalement été revu à la baisse à 120 milliards de dollars.

"Il est peu probable que quelqu'un d'autre que Jensen investisse dans ses propres clients de manière aussi agressive", a commenté un investisseur en capital-risque proche du dossier. Jensen Huang poussait pour que Nvidia offre des financements à des startups, a-t-il dit.

Colette Kress est décrite comme une personne calme dont le style tranche avec celui de Jensen Huang, à l'approche souvent conflictuelle. Arrivée chez Nvidia en 2013, elle dispose d'une longue expérience au sein d'autres géants technologiques comme Microsoft MSFT.O , Cisco CSCO.O et Texas Instruments TXN.O .

Une autre source l'a décrite ainsi: "Colette est une pragmatique" qui, a-t-elle ajouté, peut renvoyer une image calme et contribuer à stabiliser les marchés pendant que Nvidia cherche son futur patron. Colette Kress a passé des appels téléphoniques auprès de clients et fournisseurs pour les rassurer quand les premières secousses sont survenues, a dit cette source.

D'après cette même personne, il est vraisemblable que Nvidia, sous la houlette de Colette Kress, adopte une approche plus traditionnelle, similaire à celle d'autres groupes technologiques - à savoir "tenter d'accumuler du capital et se faire des amis" plutôt que de "partir à la lutte à propos des restrictions sur les exportations" comme c'était le cas avec Jensen Huang.

UN FLOU AUTOUR DE CE QUE KRESS SAVAIT

Toutefois, de nombreux investisseurs, analystes et sources au sein de l'industrie interrogés par Reuters ont questionné la capacité d'une cadre financière à préserver les risques technologiques qui ont porté Nvidia jusqu'aux sommets.

Installer Colette Kress "dans un rôle intérimaire a du sens pour tenter de calmer les marchés, mais elle n'est pas la visionnaire à long terme dont Nvidia a besoin pour poursuivre sa trajectoire", a dit Anshel Sag, analyste chez Moor Insights and Strategy.

Dans la foulée de l'annonce de la démission de Jensen Huang jeudi, Nvidia a dégringolé de 14% à Wall Street, s'établissant à un creux de près de seize mois, avant d'effacer une partie de ses pertes pour enregistrer une baisse de 4,3% à la clôture.

S'il n'est pas exclu à l'heure actuelle que Colette Kress puisse conserver le poste de directrice générale de manière permanente, d'autres noms ont déjà circulé, dont celui de Ian Buck, dirigeant de Nvidia qui a contribué au développement de puces pour l'IA. Un recrutement externe fait aussi l'objet de spéculations, avec la directrice générale d'AMD AMD.O , Lisa Su, et le directeur général d'Arm O9Ty.F , Rene Haas, perçus comme des candidats potentiels.

Par ailleurs, il y a des interrogations sur ce que Colette Kress savait ou non des liaisons entretenues par Jensen Huang et d'efforts de ce dernier pour favoriser des ventes de puces de pointe vers la Chine.

Pékin a nié les accusations d'espionnage. Alice Huang n'a pas pu être contactée pour un commentaire.

D'après une source supplémentaire, Colette Kress était au courant de la relation extraconjugale entretenue par Jensen Huang avec une cadre de Nvidia, Kimberly Powell, qui rendait compte directement à Huang. Aucun commentaire n'a été obtenu dans l'immédiat auprès de Nvidia et de Powell.

(Alexandra Alper à Washington, Max Cherney, Deepa Seetharaman et Krystal Hu à San Francisco; version française Jean Terzian)