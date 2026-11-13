 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

PORTRAIT-Kress, jadis "contrepoids" face aux paris de Huang, prend l'intérim à la tête de Nvidia
information fournie par Reuters 13/11/2026 à 05:00

Ajouter Boursorama à vos sources

Parmi les dirigeants de Nvidia NVDA.O , elle est celle qui, pendant des années, n'a pas hésité à faire montre de prudence face aux ambitions vertigineuses et souvent risquées de Jensen Huang, cofondateur du groupe dans les années 1990.

Quand le directeur général du fabricant de semiconducteurs a choisi d'accélérer dans la course à l'intelligence artificielle (IA), avec des milliards de dollars d'investissements, elle a exprimé son opposition, ont rapporté jeudi deux personnes au fait de la question.

Colette Kress, directrice financière de Nvidia, est désormais chargée d'assurer l'intérim à la tête du géant technologique après la démission de Jensen Huang , fragilisé par des informations selon lesquelles il a entretenu des liaisons extraconjugales - dont une avec une espionne chinoise présumée .

La mission est délicate, alors que le départ de Jensen Huang marque un coup de tonnerre pour le secteur de l'IA et contraint Nvidia à gérer une transition dans son leadership pour la première fois de son histoire, sans l'architecte même qui en a fait l'une des principales capitalisations boursières mondiales.

A travers ses conflits avec Jensen Huang, ont dit les deux sources, Colette Kress, 59 ans, a joué un rôle important de "contrepoids", même si la réussite de Huang a conféré à ce dernier une grande latitude dans les décisions majeures.

Bien avant la publication d'informations de presse selon lesquelles Jensen Huang a entretenu une liaison avec Alice Huang , femme d'affaires chinoise soupçonnée d'avoir espionné pour le compte de Pékin, certains à Wall Street s'interrogeaient sur la pertinence de ses prises de risques et se demandaient si les accords scellés par le patron de Nvidia favorisaient une économie de plus en plus circulaire autour de l'IA.

"PRAGMATIQUE"

D'après l'une des sources au fait de la situation, Colette Kress et son équipe ont eu des différends avec Jensen Huang et l'équipe commerciale de Nvidia à propos d'accords financiers massifs considérés comme risqués et circulaires, dont des investissements dans OpenAI et des firmes d'infrastructures d'IA telles que Lambda.

Un plan d'investissement de 250 milliards de dollars pour soutenir un projet de centre de données d'OpenAI dans l'Etat américain de l'Ohio a finalement été revu à la baisse à 120 milliards de dollars.

"Il est peu probable que quelqu'un d'autre que Jensen investisse dans ses propres clients de manière aussi agressive", a commenté un investisseur en capital-risque proche du dossier. Jensen Huang poussait pour que Nvidia offre des financements à des startups, a-t-il dit.

Colette Kress est décrite comme une personne calme dont le style tranche avec celui de Jensen Huang, à l'approche souvent conflictuelle. Arrivée chez Nvidia en 2013, elle dispose d'une longue expérience au sein d'autres géants technologiques comme Microsoft MSFT.O , Cisco CSCO.O et Texas Instruments TXN.O .

Une autre source l'a décrite ainsi: "Colette est une pragmatique" qui, a-t-elle ajouté, peut renvoyer une image calme et contribuer à stabiliser les marchés pendant que Nvidia cherche son futur patron. Colette Kress a passé des appels téléphoniques auprès de clients et fournisseurs pour les rassurer quand les premières secousses sont survenues, a dit cette source.

D'après cette même personne, il est vraisemblable que Nvidia, sous la houlette de Colette Kress, adopte une approche plus traditionnelle, similaire à celle d'autres groupes technologiques - à savoir "tenter d'accumuler du capital et se faire des amis" plutôt que de "partir à la lutte à propos des restrictions sur les exportations" comme c'était le cas avec Jensen Huang.

UN FLOU AUTOUR DE CE QUE KRESS SAVAIT

Toutefois, de nombreux investisseurs, analystes et sources au sein de l'industrie interrogés par Reuters ont questionné la capacité d'une cadre financière à préserver les risques technologiques qui ont porté Nvidia jusqu'aux sommets.

Installer Colette Kress "dans un rôle intérimaire a du sens pour tenter de calmer les marchés, mais elle n'est pas la visionnaire à long terme dont Nvidia a besoin pour poursuivre sa trajectoire", a dit Anshel Sag, analyste chez Moor Insights and Strategy.

Dans la foulée de l'annonce de la démission de Jensen Huang jeudi, Nvidia a dégringolé de 14% à Wall Street, s'établissant à un creux de près de seize mois, avant d'effacer une partie de ses pertes pour enregistrer une baisse de 4,3% à la clôture.

S'il n'est pas exclu à l'heure actuelle que Colette Kress puisse conserver le poste de directrice générale de manière permanente, d'autres noms ont déjà circulé, dont celui de Ian Buck, dirigeant de Nvidia qui a contribué au développement de puces pour l'IA. Un recrutement externe fait aussi l'objet de spéculations, avec la directrice générale d'AMD AMD.O , Lisa Su, et le directeur général d'Arm O9Ty.F , Rene Haas, perçus comme des candidats potentiels.

Par ailleurs, il y a des interrogations sur ce que Colette Kress savait ou non des liaisons entretenues par Jensen Huang et d'efforts de ce dernier pour favoriser des ventes de puces de pointe vers la Chine.

Pékin a nié les accusations d'espionnage. Alice Huang n'a pas pu être contactée pour un commentaire.

D'après une source supplémentaire, Colette Kress était au courant de la relation extraconjugale entretenue par Jensen Huang avec une cadre de Nvidia, Kimberly Powell, qui rendait compte directement à Huang. Aucun commentaire n'a été obtenu dans l'immédiat auprès de Nvidia et de Powell.

(Alexandra Alper à Washington, Max Cherney, Deepa Seetharaman et Krystal Hu à San Francisco; version française Jean Terzian)

Valeurs associées

CISCO SYSTEMS
102,0100 USD NASDAQ +1,24%
MICROSOFT
523,0000 USD NASDAQ +0,36%
NVIDIA
166,1900 USD NASDAQ -4,34%
TEXAS INSTRUMENT
312,4800 USD NASDAQ +0,86%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un véhicule du bureau du procureur général entre dans la résidence présidentielle Mburuvicha Roga dans le cadre de perquisitions menées pour l'enquête sur le scandale bancaire de Ueno Bank, à Asuncion, le 12 novembre 2026 ( AFP / DANIEL DUARTE )
    Scandale Ueno Bank au Paraguay : perquisition à la résidence présidentielle
    information fournie par AFP 13.11.2026 05:23 

    Une perquisition à la résidence présidentielle à Asunción a été ordonnée par le ministère public dans le cadre de l'enquête sur l'effondrement de Ueno Bank, qui a entraîné la destitution et la détention préventive de l'ancien président paraguayen, Santiago Peña, ... Lire la suite

  • Top 5 IA du 12/11/2026
    Top 5 IA du 12/11/2026
    information fournie par Libertify 13.11.2026 05:00 

    Au programme ce matin : Alibaba, Coinbase, Crédit Agricole, NVIDIA, Veolia. Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité ... Lire la suite

  • La Première ministre japonaise Sanae Takaichi participe à une déclaration conjointe à la presse avec le président vietnamien To Lam (hors-champ), au palais d'Akasaka à Tokyo, le 9 novembre 2026 ( POOL / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS )
    Japon : Takaichi se rendra en Chine pour le sommet de l'Apec, sur fond de relations dégradées
    information fournie par AFP 13.11.2026 04:10 

    La Première ministre japonaise, Sanae Takaichi, se rendra la semaine prochaine au sommet de la Coopération économique Asie-Pacifique (Apec) à Shenzhen, pour son premier déplacement en Chine depuis son arrivée à ce poste, a annoncé vendredi le gouvernement nippon. ... Lire la suite

  • Les émissaires de Donald Trump, Jared Kushner et Steve Witkoff, à Dublin, le 12 novembre 2026 ( AFP / Paul Faith )
    Les Européens présents aux prochaines négociations sur l'Ukraine, selon Kiev et Washington
    information fournie par AFP 13.11.2026 03:30 

    Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, et l'émissaire américain, Jared Kushner, ont déclaré que l'Europe participerait au prochain cycle de négociations avec la Russie, tandis que Vladimir Poutine a laissé entendre que Moscou ne reviendrait pas sur ses exigences ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
95,54 -0,43%
NVIDIA
166,19 -4,34%
CAC 40
8 361,36 +0,34%
Or
3 914,245 +0,96%
EUR/USD SPOT
1,10603 +0,04%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank