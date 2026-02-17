Portland General s'implante dans l'État de Washington grâce à une opération de 1,9 milliard de dollars soutenue par Manulife

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de détails aux paragraphes 4 à 7)

Portland General Electric POR.N a déclaré mardi qu'il s'était associé à Manulife Investment Management pour racheter à PacifiCorp certaines activités de production et d'électricité dans l'État de Washington pour 1,9 milliard de dollars, s'étendant ainsi au-delà de son marché d'origine de l'Oregon. Face à l'augmentation de la demande d'électricité des clients industriels et des centres de données, les entreprises de services publics sont à la recherche d' actifs de production et de transmission supplémentaires pour faire face à la croissance de la charge. L'opération porte sur trois installations de production: la centrale au gaz naturel Chehalis de 477 mégawatts, l'installation éolienne Goodnoe Hills de 94 MW et les installations éoliennes Marengo I et II de 234 MW, ainsi que sur environ 4 500 miles de lignes de transmission et de distribution couvrant 2 700 miles carrés.

Manulife Infrastructure Fund III et ses filiales, dont John Hancock Life Insurance Company (USA), prendront une participation minoritaire dans l'entreprise de services publics de l'État de Washington, apportant ainsi un soutien financier à long terme pour l'expansion, a déclaré Portland General dans un communiqué.

La société a déclaré qu'elle exploiterait les actifs de Washington par l'intermédiaire d'une filiale nouvellement créée qui sera réglementée par la Washington Utilities and Transportation Commission (Commission des services publics et des transports de l'État de Washington).

Elle s'attend à ce que les examens réglementaires de l'État et du gouvernement fédéral soient terminés environ 12 mois après le dépôt des dossiers.

La société basée à Portland, dans l'Oregon, a affiché un bénéfice ajusté de 47 cents pour le trimestre clos le 31 décembre, manquant les estimations des analystes de 63 cents, selon les données compilées par LSEG.