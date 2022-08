Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Portefeuille Offensif : achat de 1000 actions GenSight à un prix moyen de 4,148 euros information fournie par OBJECTIF RENDEMENT • 17/08/2022 à 09:14









(Crédits photo : Adobe Stock - ) Le 16/08/2022 Nous initions une première position d'un faible montant sur le laboratoire de biotechnologie GenSight Biologics avec l'achat de 1000 titres à un prix moyen de 4,148 euros. Le titre a déjà nettement progressé, mais il est loin des niveaux atteints à la même époque l'an dernier. Cet achat s'explique par les avancées obtenues sur le traitement de la neuropathie optique héréditaire de Leber, une maladie rare qui peut conduire la cécité. Le traitement en cours d'étude, appelé Lumevoq, a permis de recueillir des données encourageantes avec des indices de récupération pertinents sur 5 années. L'examen de la demande d'autorisation de mise sur le marché auprès des autorités sanitaires européennes est en cours, une décision est attendue au cours du troisième trimestre 2023. Le lancement commercial est prévu dans la foulée. Le caractère spéculatif du dossier explique la modestie de notre mise de fonds. La société a perdu 28,6 millions d'euros en 2021 et 10,7 millions au cours du premier semestre 2022. La trésorerie est, à cette date, positive de 24,10 millions, mais le frais de mise au point du traitement et de mise en production nécessiteront un prochain appel de fonds. Dans son dernier communiqué du 28 juillet 2022, la direction financière indique qu'à «un horizon de financement au début du premier trimestre 2023, nous avons étudié plusieurs options de financement, aussi peu dilutives que possible, et finalisons désormais les discussions dans l'objectif de réaliser une opération dans des termes favorables à l'automne». Une telle opération menée dans le but de préparer le lancement commercial du Lumevoq n'a pas de raison d'effrayer le marché. Elle marquera au contraire une ultime étape avant l'aboutissement du long effort de recherche consenti autour de ce produit au phase trois du processus de développement clinique.



Cette analyse a été élaborée par Objectif Rendement et diffusée par BOURSORAMA. Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise. BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »). Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement. Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion. Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.