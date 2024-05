Porté par le numérique, JCDecaux dépasse les attentes au 1T

Jean-Charles et Jean-François Decaux à Neuilly-sur-Seine, le 8 mars 2018. ( AFP / ERIC PIERMONT )

Stimulé par ses activités numériques, le géant français de l'affichage publicitaire JCDecaux a enregistré au premier trimestre un chiffre d'affaires en hausse de 10%, à 740 millions d'euros, dépassant ainsi ses attentes, a-t-il indiqué jeudi dans un communiqué.

Le chiffre d'affaires ajusté - l'indicateur d'activité privilégié par le groupe - s'est élevé sur la période à 802 millions d'euros, en progression de 11%.

Cette performance a été portée "par la poursuite de la forte croissance du chiffre d'affaires digital dans tous nos segments d'activité", a déclaré Jean-François Decaux, président du directoire et codirecteur général du groupe, cité dans le communiqué.

L'activité liée au numérique, à périmètre et taux de change constants, a ainsi bondi de 28% pour atteindre une part de 35,9% du chiffre d'affaires total de l'entreprise.

Cela inclut "une poursuite de la forte croissance du chiffre d'affaires programmatique tirée par la montée en puissance de ce nouveau mode de commercialisation", a précisé Jean-François Decaux.

La vente dite en programmatique est automatisée sur le modèle de la publicité sur internet.

JCDecaux prévoit pour le deuxième trimestre une croissance de son chiffre d'affaires à taux de change et périmètre constants "d'environ 12%", en comptant sur la croissance toujours forte des activités numériques dans tous les segments d'activité et sur "un impact positif des Jeux olympiques de Paris et du Championnat d'Europe de football en Allemagne".

Le groupe avait indiqué en mars s'attendre à ce que les JO aient un impact positif de l'ordre de 5% sur le chiffre d'affaires publicitaire français du groupe et sur ses marges pour 2024.

"Les produits les plus plébiscités par les annonceurs sur les JO sont les aéroports et le mobilier urbain", avait détaillé Jean-Charles Decaux, lors d'une conférence avec des analystes financiers.

Par activité, la publicité sur le mobilier urbain a enregistré une croissance de 9,2% au premier trimestre, tandis que les recettes issues de l'affichage sur panneaux extérieurs ont progressé de 7%.

Au niveau du transport (publicité dans les gares, métro et aéroports), le chiffre d'affaires a augmenté de 15%, "reflétant la solide reprise de l'activité à la fois dans les aéroports et dans les réseaux de transports en commun dans toutes les géographies à l'exception de la Chine", selon l'entreprise.

JCDecaux revendique une audience journalière de plus de 850 millions de personnes dans plus de 80 pays et 11.650 collaborateurs.