Port du masque : les Français critiquent l'attitude du gouvernement, ni "claire" ni "cohérente"

Pour une grande majorité de la population, l'exécutif n'a pas dit la vérité au sujet des équipements de protection, alors que la crise sanitaire du Covid-19 se poursuit.

Une livraison de masques (illustration) ( ECPAD / THOMAS PAUDELEUX )

Trois Français sur quatre (76%) pensent que le gouvernement leur "a caché la vérité" pour les dissuader de porter des masques de protection contre le coronavirus en raison de la pénurie, selon un sondage Odoxa diffusé jeudi. Selon eux, le gouvernement a agi ainsi parce qu'il n'y en avait "pas suffisamment pour les soignants". 23% considèrent au contraire qu'il a été "transparent" en disant ce qui lui semblait juste d'après les éléments scientifiques dont il disposait, selon cette enquête avec Dentsu consulting pour Le Figaro et France Info .

Cartes des soldes d'arrivées et de départs de population (les résidents dans le département, les résidents dans d'autres départements présents dans le département et les étrangers de passage) à partir de données d'Orange obtenues avant et pendant le confinement, et publiées par l'Insee ( AFP / )

Plus de sept Français interrogés sur dix (72% et 81% chez les 65 ans et plus) pensent par ailleurs qu'il faut "rendre le port du masque obligatoire dans toutes les communes", comme l'ont déjà fait plusieurs d'entre elles. Dans le détail, l'attitude du gouvernement concernant ses recommandations sur le port du masque n'est jugée ni "cohérente", ni "claire" par 77% d'entre eux et autant pensent qu'il n'a pas "dit la vérité aux Français". Pour 73%, il n'a pas fait "ce qu'il fallait pour équiper les soignants et les hôpitaux".