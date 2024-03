Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Porsche: vise un CA sur l'exercice 2024 de 40 à 42 MdE information fournie par Cercle Finance • 12/03/2024 à 10:02









(CercleFinance.com) - Porsche a publié ses résultats pour l'exercice 2023. Le groupe a annoncé un chiffre d'affaires de 10,4 milliards d'euros au 4ème trimestre 2023, en repli de -5% en glissement annuel, +7% en glissement trimestriel, supérieur aux attentes selon les analystes d'Oddo BHF.



L'EBIT ajusté s'élève à 1,8 MdE, en hausse de +3% en glissement annuel également au-dessus des attentes (le consensus était de 1,6 MdE, la prévision d'Oddo BHF de 1,7 MdE), soit une marge de 17,1%, globalement en en ligne avec les niveaux du troisième trimestre (17,0 %).



Porsche table sur un chiffre d'affaires 2024 de 40 à 42 MdE contre 40,5 MdE sur l'exercice 2023 et au-dessus du consensus de 39,7 milliards d'euros (prévision d'Oddo BHF de 38,3 milliards d'euros).



La marge de L'EBIT ajusté est attendue entre 15 et 17 %, en baisse par rapport à 18,0 % sur l'exercice 2023 et en dessous des attentes (consensus 17,1%, Oddo BHF 16,7%).



' Le groupe avait déjà déclaré que

2024 sera une année de transition, impactée par les nombreux lancements de produits (4 nouveaux lancements, plus élevé jamais enregistré) ainsi que les retards sur les dérivés haut de gamme de la nouvelle 911 qui entraîneront un impact significatif sur le mix avec un décalage jusqu'en 2025 ' indique Oddo BHF.



' L'enjeu clé selon nous est la capacité du groupe à rassurer sur sa capacité à maintenir le scénario de reprise à l'horizon 2025 après avoir été plombé par des problèmes opérationnels/approvisionnements en 2023-2024 ' rajoute le bureau d'analyses.





