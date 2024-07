Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Porsche: vers une 4e génération de Cayenne 100% électrique information fournie par Cercle Finance • 25/07/2024 à 15:12









(CercleFinance.com) - Porsche fait savoir que la quatrième génération de son Porsche Cayenne sera entièrement électrique.



Un programme de test avec des premiers prototypes camouflés est déjà 'bien avancé', indique le constructeur.



Porsche poursuit parallèlement le développement de ses modèles hybrides puissants et à moteur thermique. Jusqu'en 2030 et au-delà, le SUV emblématique sera proposé avec trois variantes de groupes motopropulseurs à l'échelle mondiale.



La troisième génération de Cayenne restera disponible aux côtés de la nouvelle génération électrique.



'Au milieu de la décennie, la quatrième génération établira de nouvelles normes dans le segment des SUV électriques', assure Oliver Blume, directeur général de Porsche AG.





