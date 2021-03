Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Porsche : vers un retour en F1, associé à Audi? Cercle Finance • 19/03/2021 à 17:28









(CercleFinance.com) - Le site caradisiac.com annonce aujourd'hui que Porsche pourrait faire son retour en F1 avec Audi comme partenaire à partir de 2025. 'Le projet serait même en tête de liste des objectifs sportifs du groupe Volkswagen, avec un budget qui s'élèverait à 750 millions d'euros', croit savoir le site. Depuis plusieurs années, la discipline reine du sport auto cherche à s'ouvrir à des technologies plus vertueuses, une opportunité pour des marques comme Audi et Porsche qui développent des voitures de sport électriques. Selon le site, il s'agirait même de 'LA condition pour que Porsche entre en F1 : que la compétition soit quelque part synonyme de développement de technologies visant à réduire les émissions polluantes.'

Valeurs associées PORSCHE A HLDG VZ XETRA -0.87%