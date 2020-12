Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Porsche : vers la production de pièces via l'impression 3D Cercle Finance • 17/12/2020 à 16:54









(CercleFinance.com) - Porsche annonce avoir produit un premier dispositif de propulsion électrique grâce à l'impression 3D. Le constructeur précise que cette unité moteur/boîte de vitesses, produite à l'aide du procédé de fusion laser additive, a d'ailleurs passé sans problème tous les tests de qualité et de résistance. 'Cela prouve que la fabrication additive, avec tous ses avantages, convient également aux composants plus gros et très sollicités des voitures de sport électriques', constate Falk Heilfort, chef de projet au département Powertrain Advance Development du Porsche Development Center de Weissach (Allemagne). L'unité imprimée en 3D est d'ailleurs plus légère qu'une pièce moulée conventionnellement et réduit le poids total de l'entraînement d'environ 10%. Grâce à des structures spéciales qui ne sont devenues possibles que grâce à l'impression 3D, la rigidité dans les zones fortement sollicitées a de plus été doublée. Et le constructeur d'ajouter que le procédé 'réduit considérablement le travail d'assemblage et profite directement à la qualité des pièces'. L'impression 3D ouvre ainsi de nouvelles perspectives de développement et de fabrication de pièces à faible volume. Il y a quelques mois, de nouveaux pistons imprimés avaient d'ailleurs fait leurs preuves dans la voiture de sport haute performance 911 GT2 RS.

