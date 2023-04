Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Porsche: ventes trimestrielles en hausse grâce aux SUV information fournie par Cercle Finance • 17/04/2023 à 14:29









(CercleFinance.com) - Porsche a annoncé lundi que ses ventes avaient grimpé de 18% au cours du premier trimestre, grâce notamment au succès non démenti de sa gamme de SUV.



Dans un communiqué, le constructeur automobile allemand dit avoir écoulé 80.767 unités sur les trois premiers mois de l'année, contre 68.426 sur la même période de l'an dernier.



Le groupe de voitures de luxe précise avoir livré 23.880 exemplaires de son SUV compact, le Macan, un chiffre en hausse de 30% d'une année sur l'autre, ainsi que 23,387 Cayenne (+23%).



Les ventes de la 911, son modèle emblématique, se sont quant à elles accrues de 19% pour atteindre 11.063 unités.



En termes géographiques, Porsche dit avoir surtout tiré parti du dynamisme des marchés nord-américain (+30%), chinois (+21%) et allemand (+19%).



'Ce bon début d'année nous rend confiants quant à au reste de l'exercice', a commenté Detlev von Platen, son directeur commercial et marketing. 'En parallèle, nous demeurons vigilants et flexibles face à un environnement qui demeure difficile', a-t-il souligné.



Coté à la Bourse de Francfort, le titre Porsche se repliait de 0,6% suite à la parution de ces chiffres.





Valeurs associées PORSCHE AG XETRA -1.26%