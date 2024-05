Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Porsche: va produire en série une 911 à propulsion hybride information fournie par Cercle Finance • 13/05/2024 à 10:20









(CercleFinance.com) - Porsche fait savoir que sa première 911 à propulsion hybride est prête pour la production en série, après un vaste programme de développement et de tests.



'Pour la première fois dans les 61 ans d'histoire de notre icône, nous installons un système de propulsion hybride dans une 911 de route', a commenté Frank Moser, vice-président des gammes de modèles 911 et 718.



'Nous n'avons rien laissé au hasard lors du développement et avons testé la nouvelle 911 dans toutes sortes de conditions partout dans le monde. Du froid glacial à la chaleur torride, comme ce fut le cas lors des dernières étapes d'essais à Dubaï', a-t-il ajouté.



Le constructeur indique d'ailleurs que les ingénieurs et pilotes d'essai ont parcouru plus de cinq millions de kilomètres de conduite de développement.





