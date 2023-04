Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Porsche: va présenter la nouvelle Cayenne à Shanghai information fournie par Cercle Finance • 14/04/2023 à 16:23

(CercleFinance.com) - La nouvelle Porsche Cayenne sera présentée en première mondiale au salon de l'automobile de Shanghai le 18 avril.



' Le SUV de luxe fait ses débuts en Chine, le plus grand marché de Porsche, avec, entre autres, un concept d'affichage et de commande hautement numérisé, un nouveau système de châssis et des caractéristiques technologiques innovantes ' indique le groupe.



La Porsche Driver Experience est synonyme d'affichage entièrement numérique, de personnalisation polyvalente et d'utilisation intuitive. Les commandes les plus importantes sont regroupées autour du volant.



Le combiné d'instruments est désormais un écran incurvé de 12,6 pouces, entièrement numérique et autonome. Selon le niveau d'équipement, le conducteur peut choisir entre sept affichages sur le combiné d'instruments.