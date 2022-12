Porsche: va faire son entrée dans le DAX information fournie par Cercle Finance • 06/12/2022 à 11:01

(CercleFinance.com) - La bourse Allemande a annoncé, lundi 5 décembre à 22heures, que Porsche AG fera partie de l'indice boursier allemand (DAX) à partir du 19 décembre 2022.



Trois mois seulement après son introduction en bourse, le 29 septembre, Porsche fait donc son entrée dans l'indice qui regroupe les 40 plus grandes valeurs allemandes en termes de capitalisation boursière et de chiffre d'affaires sur le marché réglementé de la Bourse de Francfort. Le critère décisif pour cette 'entrée rapide' est la capitalisation boursière du flottant.



Lutz Meschke, vice-président du directoire et membre du directoire pour les finances et l'informatique de Porsche AG, se réjouit de cette entrée directe dans le DAX : 'Notre entrée rapide dans le DAX souligne deux choses. Premièrement, notre modèle économique est solide et attrayant pour les investisseurs, même dans un environnement difficile. Deuxièmement, notre définition du luxe moderne est convaincante, car elle met l'accent sur la durabilité et assume une responsabilité sociale.'



Pas convaincu par la traduction de cette phrase, qui termine mon deuxième paragraphe : The decisive criterion for the 'fast entry' is the market capitalisation of the free float.