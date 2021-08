Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Porsche : va étendre ses capacités en Chine et en Malaisie information fournie par Cercle Finance • 30/08/2021 à 11:12









(CercleFinance.com) - Porsche annonce qu'un nouveau site dédié à la R&D ouvrira à partir de l'année prochaine en Chine, ce qui lui permettra de 'se concentrer de manière soutenue' sur son plus grand marché unique. Le constructeur compte plus largement renforcer sa présence en Asie du Sud-Est, notamment avec la mise en place d'une chaîne d'assemblage en Malaisie, à partir de 2022, en partenariat avec Sime Darby Berhad, importateur et distributeur de voitures de sport de la marque. 'Le nouveau site d'assemblage en Malaisie répondra aux besoins spécifiques du marché et, bien qu'il s'agisse d'un projet autonome et de taille et de capacité modestes, il signale notre volonté d'apprendre et de nous adapter aux conditions spécifiques du marché local', précise Albrecht Reimold, membre du conseil d'administration pour la production et la logistique chez Porsche. Les véhicules assemblés correspondront donc spécifiquement aux exigences locales et seront disponibles pour la Malaisie uniquement. En 2020, les livraisons de Porsche en Malaisie ont augmenté de 9%, précise le constructeur.

Valeurs associées PORSCHE A HLDG VZ XETRA +1.63%