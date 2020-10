Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Porsche : va distribuer un dividende de 676 millions d'euros Cercle Finance • 02/10/2020 à 17:13









(CercleFinance.com) - Dans le cadre de l'Assemblée générale annuelle de Porsche, les actionnaires ont approuvé la proposition de distribution d'un dividende de 2,210 euros par action et de 2,204 euros par action ordinaire pour l'exercice 2019. La distribution totale s'élève donc à environ 676 millions d'euros. Rappelons que le résultat du groupe de Porsche SE après impôts de l'exercice 2019 a augmenté à 4,4 milliards d'euros, soit une hausse de 26,3% par rapport à l'exercice précédent (3,5 milliards d'euros). Porsche a livré 280 800 véhicules dans le monde en 2019, un chiffre en hausse de 10 % par rapport l'année précédente.

Valeurs associées PORSCHE A HLDG VZ XETRA -2.71%