Porsche : va dévoiler un concept de... vaisseau spatial

(CercleFinance.com) - Porsche annonce ce vendredi que ses designers ont travaillé avec ceux de Lucasfilm, afin de concevoir un vaisseau spatial imaginaire qui porte la griffe des deux marques. 'Pendant deux mois, les équipes du projet ont collaboré depuis leurs studios respectifs, à Weissach et à San Francisco, pour imaginer les premières idées, tracer des ébauches, avant de proposer un concept concret. Leur création, baptisée Tri-Wing S-91x Pegasus Starfighter, sera dévoilée sous la forme d'un modèle d'un mètre et demi, riche en détails, à l'occasion de la première du film 'Star Wars : L'Ascension de Skywalker', en décembre à Los Angeles', explique Porsche. Le dernier volet de la saga Star Wars sort la semaine prochaine - dès mercredi en France.

Valeurs associées PORSCHE A HLDG VZ XETRA +1.56%