Porsche : un record du monde établi à bord d'une Taycan

(CercleFinance.com) - Installé au volant d'une Porsche Taycan, Dennis Retera, pilote instructeur Porsche, a battu le record du monde de 'drift' (dérapage contrôlé) en véhicule électrique, parcourant 210 tours du circuit de drift du Porsche Experience Center (PEC) Hockenheimring, sans que les roues avant ne pointent jamais dans la même direction que la courpe. Après 55 minutes, le pilote avait parcouru 42,171 kilomètres. Le record a été établi avec la version à propulsion arrière du Taycan, à une vitesse moyenne de 46km/h. 'C'était très fatiguant pour moi de garder une concentration élevée pendant 210 tours, d'autant plus que l'asphalte irrigué du circuit de drift n'offre pas la même adhérence partout', a commenté le pilote.

