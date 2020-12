Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Porsche : un nouveau directeur de l'usine principale Cercle Finance • 07/12/2020 à 11:46









(CercleFinance.com) - Porsche annonce le recrutement de Jens Brücker à la tête de la principale usine du constructeur et siège du groupe, à Zuffenhausen (Allemagne) . Il succède ainsi à Christian Friedl qui va prendre la direction de l'usine Seat, à Martorell (Espagne), à compter du 1er janvier 2021. Avant de rejoindre Porsche, Jens Brücker était employé par Daimler AG avant d'occuper pendant plus de quatre ans le poste de responsable de la gestion de l'usine Volkswagen en Afrique du Sud. Il occupera désormais la fonction de vice-président de ce siège social et usine traditionnelle du groupe, un lieu qui constitue 'le coeur palpitant et la légende de la marque Porsche'. Totalement neutre en CO2, ce site abrite la production quotidienne de plus de 400 voitures de sport des séries 911, 718 et Taycan et de 900 moteurs.

