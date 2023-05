Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Porsche : un chiffre d'affaires en hausse de 25,5 % information fournie par Cercle Finance • 03/05/2023 à 09:41









(CercleFinance.com) - Pour sa première année d'existence après son entrée en bourse, Porsche AG a enregistré des résultats très positifs. Au cours des trois premiers mois, le chiffre d'affaires a augmenté de 25,5 % par rapport à la même période de l'année précédente pour atteindre 10,10 milliards d'euros.



Le bénéfice d'exploitation du groupe a augmenté de 25,4 %, passant de 1,47 milliard d'euros à 1,84 milliard d'euros. Avec 18,2%, le rendement opérationnel du groupe sur les ventes est comparable à celui de la même période de l'année précédente.



Après le premier trimestre, le flux de trésorerie net du secteur automobile s'élevait à 1,43 milliard d'euros. La marge de cash-flow net du secteur automobile a augmenté à 15,3 %.



Pour l'année 2023, le chiffre d'affaires du groupe devrait se situer dans une fourchette de 40 à 42 milliards d'euros.



' Si les défis mondiaux ne s'aggravent pas de manière significative, nous prévoyons un rendement opérationnel des ventes du Groupe pour l'exercice 2023 dans une fourchette de 17 à 19 % ', ajoute Lutz Meschke, vice-président du conseil d'administration et membre du conseil d'administration chargé des finances et des technologies de l'information.





