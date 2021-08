Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Porsche : solide fin de saison en Formule E information fournie par Cercle Finance • 16/08/2021 à 12:40









(CercleFinance.com) - L'équipe TAG Heuer Porsche Formula E a raté de peu son troisième podium de la saison à l'occasion de l'E-Prix de Berlin, ultime épreuve de la saison disputée ce week-end dans la capitale allemande. Au volant de sa Porsche 99X Electric, André Lotterer a conclu la dernière course du Championnat du monde à la quatrième place. L'autre pilote de l'équipe, Pascal Wehrlein a complété ce bon résultat par équipe avec une sixième place. Pascal Wehrlein termine finalement à la 11e place du championnat du monde, tandis qu'André Lotterer finit 17e. L'écurie Porsche a atteint la huitième place du classement par équipe.

Valeurs associées PORSCHE A HLDG VZ XETRA -1.63%