Porsche: se prépare pour l'avenir numérique information fournie par Cercle Finance • 24/03/2023 à 15:51

(CercleFinance.com) - Porsche annonce miser sur la numérisation pour un avenir plus durable. En s'appuyant notamment sur les 2500 membres de ce qu'il nomme sa ' #DigitalFamily ', le constructeur compter renforcer ses capacités numériques et renforcer la viabilité future de Porsche AG.



'Nous avons besoin de la numérisation, que ce soit pour nos produits, nos clients et nos employés ', confirme Lutz Meschke, vice-président du directoire en charge des finances et de l'informatique.



La marque indique que des technologies telles que l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique lui permettent par exemple 'de traiter de gros volumes de données et d'en tirer une nouvelle compréhension'. '



Dans le cadre de sa transformation numérique, Porsche dit poursuivre des objectifs concrets : une plus grande rapidité, une plus grande concentration sur les flux de valeur, une transition vers une plus grande agilité - associées à l'orientation client, une attractivité des employeurs et un développement de produits numériques fortement axé sur les données.



Aujourd'hui, le constructeur de voitures de sport veut passer à la vitesse supérieure : 'L'objectif est de développer des solutions numériques passionnantes et exclusives dans et autour de la voiture, où il est essentiel que le développement matériel et logiciel fonctionne en harmonie', conclut Porsche.