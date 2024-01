Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Porsche: s'impose en Formule E pour la manche d'ouverture information fournie par Cercle Finance • 15/01/2024 à 16:27









(CercleFinance.com) - Porsche a débuté la saison 2024 de Formule E par une une victoire : Pascal Wehrlein a remporté l'E-Prix de Mexique, la manche d'ouverture de la saison, au volant de sa Porsche 99X.



Après avoir signé la pole position l'Allemand a remporté la cinquième victoire de sa carrière dans cette catégorie.



En revanche, la course s'est achevée dès le 3e tour pour son équipier António Félix da Costa (POR), victime d'une collision alors qu'il prenait le départ depuis le 16e place sur la grille.



Par ailleurs, les deux Porsche 99X Electric alignées par l'équipe client Porsche Andretti Formula E ont débuté la saison dans les points en s'arrogeant les 9e et 10e places.





