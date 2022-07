Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Porsche: s'associe au fabricant d'articles de sport Head information fournie par Cercle Finance • 01/07/2022 à 09:51









(CercleFinance.com) - Porsche annonce s'associer à Head, fabricant autrichien d'articles de sport, pour le lancement d'une gamme commune de produits de sports d'hiver pour la prochaine saison de ski 2022.



Le coeur du partenariat repose sur deux modèles de skis, inspirés des skis de course, fabriqués avec des couches de fibre de carbone et de Titanal.

La Porsche Série 7 hautes performances s'inspire du slalom géant et est conçue pour être utilisée sur des pistes damées. Avec la Porsche Série 8, les deux partenaires lancent un ski haute performance réalisé à la main, 'aussi à l'aise sur piste qu'en hors-piste'.



Les partenaires développent également une ligne de vêtements, des bâtons de ski, un casque à visière et un sac.





