Porsche : renforce son Conseil du développement durable

(CercleFinance.com) - Porsche annonce aujourd'hui avoir élargi son conseil de développement durable, celui-ci passant de cinq à six membres. Le conseil est désormais constitué de nouveaux membres, avec l'arrivée de l'économiste Sarah Jastram, de l'entrepreneuse Raffaela Rein (membre de l'Association allemande des startups) et du diplomate kényan Adnan Amin, qui siégeront aux côtés des experts renommés Klaus Töpfer et Ortwin Renn. Enfin, Lucia Reisch est la porte-parole du Porsche Sustainability Council et conseillera le comité exécutif quant à l'orientation de la stratégie de l'entreprise vers la durabilité. Avec ses nouveaux membres, le Conseil du développement durable élargit son champ thématique, assure le constructeur.

Valeurs associées PORSCHE A HLDG VZ XETRA -0.57%