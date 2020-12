Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Porsche : renforce sa présence en Chine Cercle Finance • 01/12/2020 à 11:30









(CercleFinance.com) - Porsche annonce aujourd'hui l'ouverture d'un centre de distribution de pièces à Dongguan, une ville-préfecture chinoise d'environ 8 millions d'habitants, située à quelques encablures de Hong-Kong. Ce centre, le 2nd ouvert par Porsche dans la ville et le 16e dans le monde, permettra de desservir 37 concessionnaires de la marque du sud du pays. Outre la réduction des délais et coûts de livraison, le centre permettra aussi au constructeur de proposer des livraisons quotidiennes aux concessionnaires. La Chine est le plus grand marché unique pour Porsche en termes de volume, avec 62 823 véhicules livrés de janvier à septembre 2020. Le constructeur allemand fêtera par ailleurs l'année prochaine ses vingt années de présence dans l'empire du Milieu.

