Porsche: relocalise une partie de la production des 718

(CercleFinance.com) - Porsche annonce le transfert d'une partie de la production de l'usine principale de Porsche à Zuffenhausen vers le site de Volkswagen à Osnabrück, en Basse-Saxe.



Par conséquent, à partir du milieu de l'année prochaine, un surplus de production de la série des modèles 718 sera réalisé à Osnabrück, afin de répondre à la forte demande de tous les clients Porsche. Porsche précise que cette nouvelle organisation n'affectera pas l'effectif du site de Zuffenhausen.



'L'usine multimarque d'Osnabrück a déjà été un partenaire éprouvé de notre réseau de production Porsche dans le passé', précise Albrecht Reimold, membre du directoire pour la production et la logistique de Porsche AG.





